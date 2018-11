tempo di lettura 1'

In rete è approdata la prima immagine ufficiale di, film di Joe Berlinger (Paradise Lost 3: Purgatory) incentrato sulla figura di Ted Bundy che verrà presentato in anteprima mondiale a gennaio al Sundance Film Festival.

Lo script di Michael Werwie narrerà la vicenda dal punto di vista di Elizabeth Kloepfer, fidanzata di Bundy. Per anni, Kloepfer respinse ripetutamente le accuse contro Bundy. Poco prima di essere giustiziato, Bundy iniziò a parlare dei propri omicidi, facendo sì che il mondo conoscesse con certezza la verità sui propri crimini.

A produrre il film ci sono Nicolas Chartier e Ara Keshishian tramite la Voltage e Michael Costigan (Ghost in the Shell, Out of the Furnace).

Al fianco di Zac Efron (Bundy) troviamo anche Lily Collins, Jim Parsons e John Malkovich.

Ecco l’immagine:

