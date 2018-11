tempo di lettura 1'

Qualche giorno faha rivelato che oggi avrebbe dato ai suoi fan una grande notizia, e possiamo dire che ha soddisfatto le aspettative.

L’attore nominato a un Oscar ha infatti annunciato il suo tour mondiale, intitolato The Man. The Music. The Show., che si terrà tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti nella primavera del 2019. Lo spettacolo vedrà Jackman come protagonista assoluto cantare brani da musical (al cinema e a Broadway) che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, come Les Misérables, The Boy from Oz, Oklahoma! e The Greatest Showman.

Le date annunciate finora in Inghilterra sono quelle di Manchester (24 maggio), Birmingham (24 maggio) e Londra alla O2 Arena (2 e 3 giugno), i biglietti andranno in vendita alle 9 del mattino (ora di Greenwitch) del 7 dicembre. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale.