A settembre abbiamo appreso che le riprese dicominceranno ai Pinewood Studios ilper la regia die con una data d’uscita fissata al

Inquirer ha di recente incontrato il regista e gli ha chiesto una dichiarazione sul prossimo film del franchise di 007:

Parlando di cosa apporterò per cambiare il personaggio, Bond proseguirà il viaggio iniziato con Casino Royal e proseguirò sullo stesso percorso. Ci saranno sicuramente cambiamenti. Come in ogni storia un personaggio deve cambiare se si vuole avere una storia da raccontare.

È ancora presto per conoscere i dettagli del nuovo capitolo, ma il regista ha voluto smentire le voci secondo cui attori come Christoph Waltz e Ben Whishaw non torneranno:

Chi fa girare queste voci? La sceneggiatura non è pronta, quindi è impossibile che qualcuno lo sappia. Si tratta di due attori straordinari, perciò se ci sarà spazio per loro nella storia, ci saranno sicuramente. Ma non so ancora di cosa parleremo.

Alla sceneggiatura di recente sono tornati a lavorare Neal Purvis e Robert Wade.

Cary Joji Fukunaga ha diretto Beasts of No Nation per Netflix e la serie Maniac con Emma Stone e Jonah Hill. È inoltre il regista dell’acclamata prima stagione di True Detective.