tempo di lettura 2'

I sospetti c’erano già tutti, considerato che alla fine di novembre Robert Downey Jr. ha partecipato all’evento di presentazione della vettura al salone di Los Angeles testimoniando il tutto su Instagram.

Adesso, grazie ad Autoblog, c’è la conferma effettiva: la nuova vettura di Tony Stark sarà l’Audi E-Tron GT Concept. La vettura apparirà dunque nel nuovo cinecomic corale della Marvel proseguendo una partnership commerciale inaugurata fin dal primo Iron Man dove Stark guidava una Audi R8, una R8 Spyder in Iron Man 2 e R8 E-Tron in Iron Man 3.

Un post condiviso da Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) in data: Nov 28, 2018 at 1:26 PST



Come scrive Quattroruote:

L’Audi e-tron GT che debutta al Salone di Los Angeles è un prototipo, ma anticipa in maniera concreta la futura berlina elettrica sportiva che la Casa tedesca presenterà sul mercato nel 2021 affiancando la Suv e-tron e la già confermata e-tron Sportback.

Grinta da vendere per la berlina da 5 metri. Il design aggressivo è frutto di un’evoluzione degli stilemi dei Quattro Anelli e porta avanti concetti come il single frame tridimensionale e i parafanghi allargati ispirati alla Audi quattro originale. Il risultato è una berlina coupé dallo spirito sportivo e dai fianchi molto pronunciati: lunga 4,96 metri, è larga 1,96 metri e alta 1,38 metri. Come dire, un’A7 Sportback più larga e più bassa di quasi 5 centimetri a parità di lunghezza, tanto per avere un paragone con il prodotto di serie.