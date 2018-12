tempo di lettura 1'

La Paramount ha deciso di portare avanti lo sviluppo dello spin-off di G.I. Joe incentrato sul personaggio di, che nei primi due film live action della saga dei G.I. Joe era stato interpretato da Ray Park.

Lo studio, stando a Variety, avrebbe infatti offerto la regia a Robert Schwentke, di recente entrato in fase di trattative. Il regista ha nel suo curriculum film come RED, R.I.P.D. – Poliziotti dall’Aldilà, Insurgent e Allegiant. Di recente ha diretto il thriller apprezzato dalla critica sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato “The Captain“.

La Paramount, ricordiamo, ha incaricato Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia) di scrivere la sceneggiatura per una pellicola dedicata al personaggio, con Brian Goldner alla produzione insieme alla Allspark Pictures (costola cinematografica della Hasbro).

Comparso per la prima volta nella linea di giocattoli e nei fumetti Marvel di G.I. Joe nel 1982, Snake Eyes è un ninja che non parla mai e non si è mai tolto l’elmetto. Suo fratello è il villain Storm Shadow.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!