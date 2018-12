tempo di lettura 1'

Occhio di Falco è tornato (o almeno così sembra)! Il personaggio dell’UCM interpretato daè apparso nel primo trailer didiffuso in rete nelle scorse ore.

Non sappiamo se Clint Burton sia effettivamente diventato Ronin (anche se in molti lo ipotizzano). Intanto lo stesso Renner ha “rotto il silenzio social” sul film e sul suo personaggio condividendo il trailer in rete su Twitter: “È bello rivedervi tutti nuovamente”.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.