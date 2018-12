tempo di lettura 1'

Ancora un ingresso nel cast di

Si tratta di Chris Messina, scelto per interpretare Victor Zsasz, uno dei serial killer più violenti e pericolosi di Gotham City che nel film lavorerà assieme a Maschera Nera, che avrà il volto di Ewan McGregor.

Messina è di recente apparso in Sharp Objects e presto sarà al cinema in The True Adventures of Wolfboy.

Alla regia del film di Birds of Prey troviamo Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.