Universal Music group ha annunciato che, il brano deiestratto come singolo dall’album del 1975 “A Night at the Opera”, è ufficialmente diventata la canzone rock del ventesimo secolo più riprodotta sulle piattaforme di streaming musicale. Gli stream, a livello globale, hanno raggiunto l’incredibile cifra di 1.6 miliardi.

Un ruolo non indifferente nel raggiungimento del record è stato avuto da Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer incentrato su Freddie Mercury e i Queen che è arrivato nelle nostre sale il 29 novembre. Il lungometraggio, nonostante le critiche non proprio esaltanti, ha quasi raggiunto i 600 milioni di dollari al box office globale (596 per l’esattezza) a fronte di un budget di 52.

Lucian Grainge, Chairman and CEO di UMG ha dichiarato:

Bohemian Rhapsody è una delle canzoni più grandi scritte da una delle band più importanti della storia. Siamo incredibilmente orgogliosi di rappresentare i Queen ed emozionatissimi nel constatare come questo brano sia ancora in grado di ispirarenuovi fan in giro per il mondo dopo oltre 40 anni dalla sua uscita. Le mie congratulazioni per questo risultato che è ulteriore prova della duratura brillantezza del gruppo vanno ai Queen e al loro storico manager Jim Beach.

Ricordiamo che nonostante Singer sia stato licenziato dal film a due settimane dalla fine delle riprese (che sono state portate a conclusione da Dexter Fletcher), rimane formalmente accreditato per la regia della pellicola.

Nel cast troviamo Rami Malek (Freddie Mercury), Joe Mazzello (Joe Deacon), Ben Hardy (Roger Taylor) e Gwilym Lee (Brian May).

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.