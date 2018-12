tempo di lettura 1'

Qualche giorno fa abbiamo appreso cheè entrato in fase di trattative per dirigere lo spin-off di G.I. Joe incentrato su. Oggi scopriamo qualche dettaglio in più sul film dedicato al personaggio interpretato nei primi due film da

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha lasciato intendere che Park non sarà coinvolto:

Probabilmente no, perché racconteremo le sue origini. Come sai nel fumetto si vede il suo volto, noi ne racconteremo la sua formazione da eroe. Perciò visto che bisognerà vederlo in faccia non possiamo scegliere qualcuno dell’età di Ray, sfortunatamente.

La Paramount, ricordiamo, ha incaricato Evan Spiliotopoulos (La Bella e la Bestia) di scrivere la sceneggiatura per una pellicola dedicata al personaggio, con Brian Goldner alla produzione insieme alla Allspark Pictures (costola cinematografica della Hasbro).

Comparso per la prima volta nella linea di giocattoli e nei fumetti Marvel di G.I. Joe nel 1982, Snake Eyes è un ninja che non parla mai e non si è mai tolto l’elmetto. Suo fratello è il villain Storm Shadow.

