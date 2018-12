Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come il fandom dell’si sia rivolto alla(e ad Elon Musk) per salvarealla deriva nello spazio.

Il trailer di Avengers: Endgame si apre infatti con le immagini emotivamente molto cariche di un Tony Stark alla deriva nello spazio, con cibo finito da giorni e ossigeno quasi agli sgoccioli, intento a registrare un messaggio per Pepper Potts.

Trovate tutto qua.

Visto che l’educazione è ovviamente di casa ai Marvel Studios, è arrivata anche la risposta di ringraziamento ufficiale della Casa delle Idee che all’Ente Spaziale ha scritto:

Appreciate any help you can provide 🙏

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 10 dicembre 2018