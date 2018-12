tempo di lettura 3'

Ieri abbiamo avuto modo di vedere il terzo trailer di, il film di M. Night Shyamalan con Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy in uscita il 17 gennaio in italia.

Qualche giorno fa però, il deus ex machina di questa atipica saga cominciata nel 200 con Unbreakable – Il Predestinato e proseguita a sorpresa con un sequel, Split, uscito a ben 17 anni di distanza, ha rilasciato un’intervista a Digital Spy in cui ha parlato, fra le altre cose, del primo montaggio di Glass e di come abbia convinto la Universal e la Disney a collaborare per la pellicola.

M. Night Shyamalan spiega:

La sceneggiatura del film era davvero lunga, quasi 150 pagine, tanto che il primo cut del film era da tre ore e venti minuti di durata, lunghissimo. Poi abbiamo iniziato a stringere e stringere fino ad arrivare alle due ore e otto minuti che vedrete nei cinema.

È poi risaputo che Glass è il figlio di una collaborazione abbastanza impensabile fra due realtà cinematografiche normalmente rivali: la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

Il filmmaker ha spiegato come ha convinto le due major a lavorare insieme:

Ho detto alla Disney e alla Universal “Facciamo finta che non ci siano degli altri film prima di questo e che io sia venuto da voi dicendo che intendo realizzare un film che parla di questa struttura ospedaliera in cui vengono curate persone convinte di essere dei supereroi dove, a un tratto, tre pazienti riescono a scappare. Mi piacerebbe molto che voi lo produciate, volete farlo? Oh, a proposito, nel cast ci sono Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Sarah Paulson. Volete produrlo? Oh sì che lo produrrete… Perché anche il Signor XYZ che magari neanche ha visto i primi due film verrà comunque a vedere questo”.

Questa la nuova sinossi:

Ambientato dopo la fine di Split, il nuovo film di M. Night Shyamalan Glass vede David Dunn all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb, ovvero la Bestia, in una serie di incontri sempre più pericolosi, mentre Elijah Price Price emerge dall’ombra nel ruolo di orchestratore in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.