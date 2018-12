tempo di lettura 2'

La viralità del Tweet con cui laha dato dei preziosi consigli ai Marvel Studios sul come recuperare Tony Stark alla deriva nello spazio non si ferma.

A margine della release online del primo teaser di Avengers: Endgame il fandom dell’Universo Cinematografico della Marvel si è infatti rivolto alla NASA (e ad Elon Musk) per salvare Iron Man alla deriva nello spazio.

Trovate maggiori dettagli qua e qua.

La foto postata dalla NASA però contiene però una Easter Egg che è stata notata da un utente su Twitter:

Un martello di Thor. Ovviamente è sì un chiaro riferimento al supereroe della Marvel, ma è, soprattutto, un acronimo per un dispositivo impiegato dall’Agenzia Spaziale (potete leggere la traduzione grazie all’apposita funzione offerta da Twitter):

The THermal Operations and Resource (THOR) officer is truly one of Mission Control’s mightiest heroes. They ensure the operation of multiple @Space_Station subsystems which collect, distribute & reject heat from critical equipment and payloads for the success of the mission

— NASA (@NASA) 9 dicembre 2018