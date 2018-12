Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Dal 12 febbraio sarà disponibile in Dvd, Blu-ray e 4K UHD, film diretto ed interpretato dacon

Il film, ricordiamo, è arrivato nelle nostre sale l’11 ottobre.

Ecco il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni sui contenuti speciali presenti nelle edizioni che includono anche un video dal backstage di 10 minuti con delle inedite performance musicali di Bradley Cooper e Lady Gaga, inclusi i brani “Baby What You Want Me To Do,” “Midnight Special” e “Is That Alright”:

Warner Bros. Entertainment Italia annuncia l’arrivo in 4K Ultra HD, Blu-rayTM e DVD del film acclamato da pubblico e critica “A Star Is Born” il 12 febbraio. Tra i contenuti speciali, ci sarà anche un bonus di circa 10 minuti con delle inedite performance musicali di Bradley Cooper e Lady Gaga, inclusi i brani “Baby What You Want Me To Do,” “Midnight Special” e “Is That Alright.”.

Bradley Cooper e Lady Gaga uniscono i loro notevoli talenti per narrare la travolgente e appassionante storia di Jack e Ally, due anime destinate all’arte e ad incontrarsi sul palco come nella vita. Il loro è un coinvolgente viaggio attraverso la bellezza e i battiti del cuore di una relazione che deve lottare per mantenersi viva.

In questa nuova interpretazione dell’iconica e classica storia d’amore Bradley Cooper, nominato quattro volte agli Oscar®, fa il suo debutto alla regia e condivide la scena con la pluripremiata superstar della musica e candidata all’Oscar® Lady Gaga, nel suo primo ruolo da protagonista in un film. Il film vede anche il debutto alla regia per Cooper. In questa nuova rivisitazione della leggendaria e tormentata storia d’amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Il film vede nel cast anche Andrew Dice Clay, con Dave Chappelle e Sam Elliott. Oltre a interpretare Ally, Gaga esegue le canzoni originali del film insieme a Bradley Cooper, brani che hanno scritto assieme a una squadra di artisti tra cui Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson. La musica è scritta apposta per il film e tutte le parti vocali sono state registrare live durante le riprese.

“A Star Is Born” ha ricevuto da poco cinque nomination ai Golden Globe, come miglior film drammatico, miglior regia a Bradley Cooper, migliore attrice in un film drammatico a Lady Gaga, miglior attore in un film drammatico a Bradley Cooper, miglior canzone per “Shallow”.

Il film ha ricevuto anche tre award dal National Board of Review, per miglior regista a Bradley Cooper e miglior attrice a Lady Gaga, miglior attore non protagonista a Sam Elliott. Non di meno ha anche ottenuto quattro nomination ai Grammy Award per “Shallow” come registrazione dell’anno, miglior canzone dell’anno, miglior performance duo/gruppo pop e migliore canzone scritta per un media visivo.

Il 4K Ultra HD di “A Star Is Born” supporterà il Dolby Vision™ HDR che espande sensibilmente la palette di colori, la gamma di contrasto e utilizza metadata dinamici per ottimizzare automaticamente l’immagine, adattandola a ogni schermo, fotogramma per fotogramma.