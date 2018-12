tempo di lettura 1'

Sembra inarrestabile, ma il punto è anche che questa settimana non è uscito nessun film abbastanza forte per scalzare la pellicola di Bryan Singer dalla sua posizione. Anche venerdì il film rimane in testa alla classifica, incassando 228mila euro e salendo a 13.5 milioni di euro.

Seguono tre nuove uscite: Un Piccolo Favore, al secondo posto, incassa 130mila euro e sale a 212mila euro in due giorni, Macchine Mortali al terzo posto incassa 116mila euro e sale a 194mila euro in due giorni, mentre Il Testimone Invisibile al quarto incassa 81mila euro e sale a 126mila euro in due giorni.

Al quinto posto Il Grinch incassa 78mila euro e sale a 3.8 milioni complessivi.