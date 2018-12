tempo di lettura 4'

Dal 16 gennaio sarà disponibile in Digital HD, Dvb, Blu-ray e 4K UHD BlacKkKlansman, ultimo film diretto da Spike Lee arrivato nelle nostre sale il 17 settembre. Del gremito cast, ricordiamo, fanno parte John David Washington, Adam Driver, Topher Grace e Corey Hawkins.

Qui di seguito potete leggere il comunicato ufficiale della Universal con tutte le specifiche tecniche delle varie edizioni e i packshot:

BlacKkKlansman

JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM DRIVER, TOPHER GRACE E LAURA HARRIER CON INTERPREAZIONI STELLARI NELL'ULTIMA IMPRESA DI SPIKE

DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAY™, 4K ULTRA HD E DIGITAL HD DAL 16 GENNAIO 2019

Seguite l’incredibile storia vera di Ron Stallwortth, un poliziotto afro-americano che si infiltra nel Ku Klux Klan nell’audace BlacKkKlansman, in arrivo in DVD, Blu-rayTM, 4K Ultra HD e Digital HD dal 16 gennaio 2019 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Acclamato dai critici come “immensamente divertente” (Stephanie Zacharek, Time) ed “elettrico” (Eric Cohn, Indiewire), BlacKkKlansman è prodotto dai famosi produttori Sean McKittrick (Scappa – Get Out, Band Aid), Jason Blum (Scappa – Get Out, Whiplash), Raymond Mansfield (Scappa – Get Out, Band Aid), Jordan Peele (Scappa – Get Out, “The Last O.G.”), Spike Lee (Malcolm X, “She’s Gotta Have It”), e Shaun Redick (Scappa – Get Out, Band Aid).

Basato sul libro Black Klansman di Ron Stallworth, BlacKkKlansman è ricco di incredibili performance attoriali da parte di un cast stellare guidato da John David Washington (“Ballers,” Malcolm X), Adam Driver (Star Wars: Il risveglio della forza, La truffa dei Logan), Topher Grace (Interstellar, “That 70’s Show”) e Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming, The Last Five Years), al fianco di un incredibile numero di talenti non protagonisti, tra cui Alec Baldwin (“Saturday Night Live,” Mission Impossible – Fallout), Corey Hawkins (Straight Outta Compton, Kong: Skull Island), Ryan Eggold (“The Blacklist,” “Sons of Liberty”) e Paul Walter Hauser (I, Tonya, Super Troopers 2).

Dal visionario regista Spike Lee, arriva l’incredibile storia vera di un eroe americano. Nei primi anni ’70, Ron Stallworth (Washington) diventa il primo detective afro-americano nel Dipartimento di polizia di Colorado Springs. Determinato a fare la differenza, si butta coraggiosamente in una missione pericolosa: infiltrarsi ed esporre il Ku Klux Klan. Recluta un collega più anziano, Flip Zimmerman (Driver), per la missione sotto copertura. Insieme, fanno squadra per sconfiggere l’organizzazione estremista che ha come obiettivo quello di guadagnarsi il favore del largo pubblico. BlacKkKlansman offre un risoluto vaglio di vita vissuta dei rapport razziali nell’America degli anni ’70, che è altrettanto rilevante nel mondo di oggi.

Ricco di momenti provocatori e coraggiosi dall’inizio alla fine, BlacKkKlansman arriva in DVD, Blu-ray™ e 4k Ultra HD con esclusivi contenuti bonus che vi porteranno più a fondo all’interno di questa intensa e puntuale storia vera.

CONTENUTI BONUS NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM, DVD E DIGITAL

Un film di Spike Lee

Trailer esteso di Blackkklansman con “Mary don’t you weep” di Prince

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell’High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un’esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

FILMMAKERS:

Cast: John David Washington, Adam Driver, Topher Grace, Corey Hawkins

Musiche originali: Terence Blanchard

Costume Design: Marci Rodgers

Montaggio: Barry Alexander Brown

Production Design: Curt Beech

Direttore della fotografia: Chayse Irvin, CSC

Produttori esecutivi: Edward H. Hamm Jr., Jeanette Volturno, Win Rosenfeld, Matthrew A. Cherry, Marcei Brown

Prodotto da: Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Shaun Redick, Jordan Peele, Spike Lee

Basato sul libro di: Ron Stallworth

Scritto da: Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee

Diretto da: Spike Lee

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Commedia

Dischi: 2

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Video: 16:9 2.39:1 Widescreen

Audio: Italiano DTS-HD High Resolution Audio 7.1, Inglese DTS:X Master Audio, Tedesco DTS:X , Turco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Inglese, Tedesco, Italiano non/u, Turco

Contenuti Speciali: • Un film di Spike Lee • Trailer esteso di Blackkklansman con “Mary don’t you weep” di Prince

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAYTM

Genere: Azione/Commedia

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Video: 16:9 2.39:1 Widescreen

Audio: Italiano e Hindi DTS-HD High Resolution Audio 7.1, Inglese DTS:X Master Audio, Tedesco DTS:X, Turco DTS Digital Surround 5.1

Sottotitoli: Inglese, Tedesco, Italiano non/u, Turco

Contenuti Speciali: • Un film di Spike Lee • Trailer esteso di Blackkklansman con “Mary don’t you weep” di Prince

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione/Commedia

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 15 minuti ca.

Video: 16:9 2.39:1 Anamorphic Widescreen

Audio: Italiano, Inglese, Spagnolo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Inglese, Tedesco, Italiano non/u, Turco

Contenuti Speciali: • Un film di Spike Lee • Trailer esteso di Blackkklansman con “Mary don’t you weep” di Prince