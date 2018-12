Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Travis Knight ha spiegato in un’intervista con CNET perché con il suoha preso una strada diversa rispetto a quella solcata da Michael Bay con i film di Transformers.

“Non è stato in alcun modo una risposta alle critiche dei fan” ha commentato il regista, prima di aggiungere:

Era soltanto una storia che volevo raccontare. L’ultimo Transformers [L’Ultimo Cavaliere] è uno dei film più colossali che abbia mai visto e non potevo di certo superarlo. Perciò ho pensato di fare l’opposto, di concentrarmi su un piccolo angolo della tavolozza e conoscere a fondo uno dei personaggi. Ho pensato di bilanciare le esplosioni con il cuore…il rapporto che è al centro del film era la cosa più importante per me. Se non funzionava quello, nient’altro sarebbe importato, sarebbe stato tutto fumo negli occhi.