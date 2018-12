Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

La Atomic Monster dinon si occuperà del reboot di

Lo ha svelato lo stesso Wan parlando con Bloody Disgusting:

Annunciano il mio coinvolgimento in un mucchio di progetti… ma spesso si tratta di cose che non sono necessariamente reali. È abbastanza fastidioso quando capita con progetti che poimi sfuggono di mano… oppure che non sono mai propriamente atterrati dalle mie parti. Odio quando poi vengono annunciati i miei progetti veri e propri: sembra che io stia facendo un mucchio di cose, ma non è così. Ci sono progetti a cui inizio a lavorare, o che adocchio, che vengono annunciati senza che io voglia che accada, ma a quanto pare alla gente piace annunciare cose.