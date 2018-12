tempo di lettura 1'

È trascorso diverso tempo dal licenziamento dida. Nel mentre il filmmaker è passato alla concorrenza della DC, assumendosi l’incarico di dirigere il sequel di Suicide Squad, il tutto mentre la Disney e i Marvel Studios hanno fermato lo sviluppo

Al momento nessuno sa quando e se riprenderanno i lavori.

Intanto, Peter Sciretta di /Film ha postato un interessante tweet che potrebbe, ribadiamo potrebbe, fornire un’indiscrezione sulla sceneggiatura realizzata da James Gunn per il cinecomic, quantomeno sul suo tono generale.

Se avessi in qualche modo parlato con due distinte persone che, in un qualche modo, hanno letto la sceneggiatura di James Gunn per GOTG Vol. 3 ed entrambe mi avessero detto che hanno pianto leggendola, non potrei, probabilmente, dirvi niente in più.

