tempo di lettura 2'

sono le tre celebrità più ricche d’america dell’anno secondo Forbes

Lucas, grazie ancora alla vendita della Lucasfilm alla Disney, distanzia ancora una volta tutti con un patrimonio stimato di 5.4 miliardi di dollari. Spielberg lo segue con 3.7 miliardi di dollari, in crescita grazie al successo di un film come Ready Player One e, soprattutto, alla vendita ad aprile della DreamWorks Animation a Comcast/NBC Universal. Ben 2.8 i miliardi di dollari che si stima facciano parte del patrimonio di Oprah Winfrey, che tra le numerose sue attività guida il canale televisivo OWN.

Nella lista c’è un pareggio: il cantante e produttore Jay-Z deve infatti condividere la quinta posizione con Kylie Jenner, entrambi hanno un patrimonio di poco inferiore al miliardo di dollari. Nella classifica sono presenti anche sportivi come Michael Jordan (prevalentemente grazie alla fortuna che ha fatto con le scarpe e alla partecipazione nei Charlotte Hornets, che da sola vale 800 milioni) e Tiger Woods.

Per stilare la classifica Forbes ha utilizzato le cifre precedentemente pubblicate sulla Forbes 400, sulla classifica dei miliardari d’america e sulla classifica delle donne più ricche d’america che si sono fatte da sole. Le celebrità che non erano presenti in queste classifiche sono state calutate sommando partecipazioni in aziende private, asset quotati, patrimoni immobiliari conosciuti e stime di guadagni al netto di tasse e spese conosciute.

George Lucas, $5.4 miliardi Steven Spielberg, $3.7 miliardi Oprah Winfrey, $2.8 miliardi Michael Jordan, $1.7 miliardi Kylie Jenner/Jay-Z, $900 milioni David Copperfield, $875 milioni Diddy, $825 milioni Tiger Woods/James Patterson, $800 milioni

