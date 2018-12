tempo di lettura 1'

Online è approdata la prima immagine di, nuovo film Netflix diretto da(The Founder, Saving Mr. Banks) con protagonisti

Del cast fanno parte anche Kathy Bates, Kim Dickens, W. Earl Brown, John Carroll Lynch e Thomas Mann.

La pellicola dovrebbe essere incentrata su due ufficiali della polizia che si mettono alla ricerca dei famigerati criminali Bonnie & Clyde.

La pellicola arriverà sulla piattaforma di streaming il 29 marzo. Potete vedere l’immagine qua sotto:

The outlaws made headlines. The lawmen made history. From director John Lee Hancock, #TheHighwaymen follows the untold true story of the detectives who brought down Bonnie and Clyde. On March 29, @modernwest and @WoodyHarrelson unite for the first time on screen! #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/kRxZVgMUHU

— See What’s Next (@seewhatsnext) 10 dicembre 2018