tempo di lettura 1'

ha parlato di, il cinecomic con Tom Hardy da febbraio sugli scaffali italiani in Dvd e Blu-ray.

Il co-creatore dell’antieroe Marvel ha parlato prima della discrepanza fra stampa e pubblico, e poi è tornato a discutere della versione vista al cinema in Spider-Man 3 di Sam Raimi.

Queste le sue parole:

Quando il personaggio di Topher Grace si trasformava in Venom, non aveva tutta questa stazza. Io l’avevo reso più grosso di proposito perché volevo dare l’impressione che Peter Parker dovesse fare i conti con un elefante, che fosse impossibile tenergli testa. In questo modo avrebbe dovuto trovare un altro modo per affrontarlo, perciò usando il cervello piuttosto che i muscoli.