Nel 2019 la Disney porterà nei cinema le versioni in live action di tre suoi classici, ovvero(anche se per quest’ultimo la questione sulla sua natura “live action” è tutt’ora aperta).

Nelle ore scorse, grazie a Entertainment Weekly, abbiamo potuto dare un primo sguardo alle foto ufficiali della pellicola, dopo il teaser approdato online qualche settimana fa. Se le avete perse le trovate qua e qua.

Il reveal di Marwan Kenzari nei panni di Jafar ha colpito molto il fandom Disney per il bell’aspetto del villain.

Se ben ricordate, nel cartoon, il Gran Visir non era propriamente un fulgido esempio di bellezza.

I frequentatori e le frequentatrici di Twitter non hanno quindi perso tempo postando tweet al motto di “E la Principessa Jasmine dovrebbe preferire Aladdin a Jafar?”.



Jafar is hot now and I’m weirdly distressed #AladdinLiveAction pic.twitter.com/H0ADNb6EpU — Jack Skierka (@JackSkierka) 19 dicembre 2018

Everyone is pissed about Will Smith dressed up as the Genie in the new Aladdin but no one is talking about how hot live action Jafar is. Get your shit together people. — Chris (@WARCHILDsrsly) 19 dicembre 2018

How am I suppose to root for Aladdin when Jafar looking like this? pic.twitter.com/7tt6oIRMhp — ♍🌙 (@TamaraAisha2) 19 dicembre 2018

Me yesterday: hmmm not sure how I feel about the live action Aladdin

Me today after seeing how hot Hot Jafar is: pic.twitter.com/qe5tq1ArG5 — Elizabeth Rooney (@liz_roon) 19 dicembre 2018

Hot Jafar: *Does something evil/ calls Aladdin a street rat* Me: pic.twitter.com/XifDb3CZrh — Erica J. (@TheNYCFilmChick) 19 dicembre 2018

Disney just cast this actor, Marwan Kenzari, as Jafar in the live-action Aladdin, which I…uh…that is…um…what was I saying? pic.twitter.com/bVDv2JAZYs — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) August 4, 2017

Jasmine is going to pick Aladdin over Jafar? pic.twitter.com/Vqipkze1tf — Janelle Belgrave L.Ac (@JSoAbove) December 19, 2018

the sultan [hypnotized]:jasmine, you will wed jafar becaus— jasmine: ok yes i am fine with this pic.twitter.com/KKHbEgLFyr — David Mack (@davidmackau) December 19, 2018

Y’all expect me to root for Aladdin when Jafar our here looking like a full balanced meal with desert on the side. Y’all playing. pic.twitter.com/qUi9h9hknU — D.A.M (@Dnellicious) December 19, 2018

Diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, Operazione U.N.C.L.E.) e scritto da John August (Dark Shadows, Big Fish – Le Storie di Una Vita Incredibile), il film è interpretato da Will Smith (Alì, Men in Black) nei panni del Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica. Mena Massoud (Jack Ryan) è Aladdin, lo sfortunato ma adorabile ragazzo di strada innamorato della bellissima figlia del Sultano, la Principessa Jasmine, interpretata da Naomi Scott (Power Rangers), che vuole scegliere liberamente come vivere la propria vita. Marwan Kenzari (Assassinio sull’Orient Express) è Jafar, un malvagio stregone che escogita un piano diabolico per destituire il Sultano e regnare su Agrabah; mentre Navid Negahban (Homeland: Caccia alla Spia) interpreta il Sultano, il sovrano di Agrabah, impaziente di trovare un marito adatto alla figlia Jasmine.

Il film è prodotto da Dan Lin (The LEGO Movie), mentre il vincitore del Golden Globe® Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Deathnote) e Kevin De La Noy (Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno) sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta dall’otto volte Premio Oscar® Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta) e comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dagli autori premiati con l’Oscar® Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori, vincitori dell’Oscar® e del Tony® Award, Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

L’uscita è fissata per il 24 maggio 2019.

