La Disney (via an Entertainment Weekly ) ha diffuso in rete una nuova immagine di, adattamento targato Disney dei romanzi di Eoin Colfer. Alla regia, com’è noto, c’è. Il film segna una seconda collaborazione tra il regista e(La Bella e la Bestia) dopo Assassinio sull’Orient’Express. Le riprese si svolgeranno in Gran Bretagna, Irlanda del Nord e presso Ho Chi Minh City.

Nell’immagine, che potete ammirare qua sotto, vediamo Judi Dench nei panni del Comandante Root:

Nel cast del fantasy diretto da Branagh ci saranno anche Judi Dench e Lara McDonnell. Dopo una lunga ricerca e la valutazione di oltre 1.200 candidati, la produzione ha inoltre deciso che sarà il piccolo attore irlandese Ferdia Shaw a prestare il volto al protagonista: sarà il suo debutto cinematografico.

Judi Dench interpreterà il comandante Root, mentre Gad sarà Mulch Diggums, un nano cleptomane che lavora per la fate. Accanto a loro Lara McDonnell sarà il capitano Holly Short. Nonso Anozie, invece, sarà Butler, la guardia del corpo di Artemis.

Su uno script di Michael Goldenberg (Harry Potter e l’Ordine della Fenice), rimaneggiato dal drammaturgo irlandese Conor McPherson, le riprese partiranno a inizio anno a Londra.

La serie ha venduto oltre 21 milioni di copie in tutto il mondo ed è stata tradotta in 44 lingue diverse. In Italia viene pubblicata da Mondadori.