tempo di lettura 1'

La rivelazione è stata fatta dadurante il celebre podcast Happy, Sad, Confused

I Marvel Studios e Kevin Feige lo hanno contattato per proporgli la regia del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, il cinecomic rimasto orfano di James Gunn e il cui sviluppo, in seguito al licenziamento del filmmaker, è stato bloccato dalla Disney e dalla divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Il regista, che in passato ha lavorato con i Marvel Studios per i ritocchi alla sceneggiatura del primo Ant-Man, ha anche spiegato che, prima della decisione di trasformarla in una serie TV (che ha avuto degli esiti terribili), lo studio lo aveva anche avvicinato per proporgli la regia del lungometraggi di Inhumans (ecco la scheda su BadTv).

McKay, già regista di commedie cult come Anchorman 1 e 2, Fratellastri a 40 anni e, più di recente, di La Grande Scommessa, sarà presto nei cinema italiani con Vice – L’Uomo nell’Ombra, il biopic dedicato all’ex vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney interpretato da Christian Bale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!