La travagliata storia produttiva diha portato il cinecomic a essere una sorta di Frankenstein di celluloide per i motivi che ben sappiamo: la tragedia avvenuta che ha colpito la famiglia di, l’ingresso di, la lunga sessione di riprese aggiuntive,

Da molto tempo, i fan stanno richiedendo a gran voce la diffusione di quello che, convenzionalmente, viene ormi definito lo Snyder cut, la versione del regista che, probabilmente, non vedrà mai la luce per via dei costi che tutto ciò comporterebbe. Si sa ormai per certo che il materiale, il girato c’è, ma si tratta comunque di footage “grezzo”, non post-prodotto, privo di color correction e via discorrendo. Tutti processi che hanno un costo decisamente ingente.

Il profilo Twitter ufficiale di HBO Asia continua però ad appoggiare chi preme per questo Director’s Cut.

Lo ha fatto, di recente, con il tweet che trovate qua sotto:

Che fa seguito a quello di qualche giorno fa con protagonista Jason Momoa, il protagonista di Aquaman che si è espresso pure lui a sostegno dello Snyder cut:

All the fanboys be like… pic.twitter.com/PsOyKS6DoM — HBOAsia (@HBOAsia) 15 dicembre 2018

La cosa curiosa è che la HBO fa parte della Home Box Office, Inc., una divisione del gruppo WarnerMedia.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.