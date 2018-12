tempo di lettura 1'

Seguire i social diregala sempre grandi soddisfazioni.

Principalmente perché le due star non perdono mai occasione per prendersi in giro, con questioni spesso legate all’eventuale ritorno di Jackman nei panni (e artigli) di Wolverine in un film di Deadpool.

Ora, nel mix, si è aggiunto anche Jake Gyllenhaal che, qualche giorno fa, è approdato su Instagram.

Nelle ore scorse, Reynolds ha postato una foto, relativa a un party natalizio, in cui appare accanto ai due colleghi. La particolarità è che se, da una parte, Jackman e Gyllenhaal sono vestiti in modo ultra casual, Reynolds indossa un imbarazzante maglione di Natale. A quanto pare perché “Questi due stro**i mi avevano detto che eran una festa a tema maglioni di Natale”.

Visualizza questo post su Instagram These fucking assholes said it was a sweater party. 🎄 Un post condiviso da Ryan Reynolds (@vancityreynolds) in data: Dic 20, 2018 at 6:47 PST