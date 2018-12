tempo di lettura 1'

Dopo il grandissimo successo del primo capitolo, Netflix ha annunciato ufficialmente il seguito di

Il film è un adattamento cinematografico del popolare romanzo per giovani adulti di Jenny Han, scrittrice best seller del New York Times, ed è diretto da Susan Johnson e interpretato da Lana Condor (Alita – Angelo della battaglia, X-Men – Apocalisse) e Noah Centineo (Sierra Burgess è una sfigata, The Fosters).

I due protagonisti torneranno nel sequel che sarà tratto dal secondo romanzo della serie, P.S. Ti amo ancora. Il terzo è invece intitolato Tua per sempre, Lara Jean.

Per il momento non è stata ancora fissata la data di inizio di riprese, ma vi terremo aggiornati. Intanto ecco il video annuncio:

Questa la sinossi del primo film:

E se tutti i ragazzi per cui hai avuto una cotta scoprissero contemporaneamente che li hai amati? Fino a quel momento puramente immaginaria, la vita sentimentale di Lara Jean Song Covey si anima incontrollabilmente quando le lettere d’amore scritte ai cinque ragazzi dei suoi sogni raggiungono misteriosamente i destinatari.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!