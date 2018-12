tempo di lettura 1'

La Lionsgate ha diffuso in rete un nuovo poster di, ultimo film della saga di Madea in arrivo il 1 marzo del 2019 negli Stati Uniti.

Madea è comparsa per la prima volta sul grande schermo nel 1999 nel grande successo I Can Do Bad All By Myself. Dieci i film usciti da allora (ma A Family Funeral sarà l’ottavo e ultimo del franchise), affiancati da apparizioni a teatro e in televisione.

Ecco il poster: