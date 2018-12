tempo di lettura 1'

Anche in questo 2018, si rinnova una tradizione social che va avanti da un po’: quella con la lista di fine anno di, l’ex Presidente (il 44°) degli Stati Uniti d’America.

In un post pubblicato su Facebook, Obama ha elencato tutte le “cose” che ha apprezzato di più nel corso dell’anno in materia di film, canzoni e libri.

Ecco, a seguire, le pellicole che sono state particolarmente apprezzate dall’ex POTUS:

Annihilation

Black Panther

BlacKkKlansman

Blindspotting

Burning

The Death of Stalin

Eighth Grade

If Beale Street Could Talk

Leave No Trace

Minding the Gap

The Rider

Roma

Shoplifters

Support the Girls

Won’t You Be My Neighbor