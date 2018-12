tempo di lettura 1'

Il regista hongkoghese(Lín Lǐngdōng), responsabile dell’iconico City on Fire, è morto.

A dare la notizia svariati media asiatici che, nel riportare l’accaduto, hanno spiegato che il filmmaker è stato trovato esanime sul suo letto dalla moglie nella giornata di sabato.

Il suo film più celebre, quello citato in apertura, ha fornito diversi spunti “iconografici” a Quentin Tarantino per il suo Le Iene e, come i colleghi John Woo e Tsui Hark, ha collaborato insieme a Jean-Claude Van Damme per cercare di sfondare a Hollywood. Insieme hanno realizzato Maximum Risk, In Hell e The Replicant.

A seguire il Tweet con cui la star dell’action ha salutato il regista:

I’m deeply saddened by the news of the passing of Ringo Lam. We worked together on Maximum Risk, In Hell and Replicant.

My heart goes out to his family, friends and loved ones.

Jean-Claude#JCVD #RIP pic.twitter.com/JMs3rSVcl2

— JCVD Official (@JCVD) December 29, 2018