tempo di lettura 2'

ha superato le più rosee aspettative, incassando ben 700 milioni di dollari in tutto il mondo (e diventando il maggiore incasso dell’anno in Italia).

Ora la 20th Century Fox aspetta di replicare il successo in home video: il film uscirà in digitale HD il 22 gennaio, e nei negozi americani il 12 febbraio in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD. Nell’annunciare la cosa, la Fox ha rivelato che nell’edizione home video vi saranno parecchi contenuti speciali, tra cui diverse scene tagliate.

Tali scene includono la performance integrale del Live Aid, che comprende anche Crazy Little Thing Called Love e We Will Rock You, per un totale di 22 minuti di esperienza collettiva che ricrea l’evento originale. Non solo: visaranno parecchi backstage e altro materiale, come i documentari “Rami Malek: Becoming Freddie”, “The Look and Sound of Queen” e “Recreating Live Aid”.

La performance integrale del Live Aid sarà l’unica disponibile in tutti i formati, DVD incluso.

Vi terremo aggiornati per i dettagli sull’edizione italiana!

Potete vedere una scena del backstage pubblicata dal regista Bryan Singer l’altroieri:

La pellicola è uscita il 29 novembre nei nostri cinema.

Scritto da Justin Haythe, il film è prodotto da Graham King, Jim Beach e Singer.