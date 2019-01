tempo di lettura 1'

, attore, sceneggiatore e scrittore britannico noto principalmente per il suo lavoro con i Monty Python è nella lista delle personalità che quest’anno verranno onorate da un vero e proprio cavalierato.

I meriti legati a Palin riguardano il suo contributo nella commedia ma anche e soprattutto per i suoi servizi in ambito culturale, di viaggio e geografia, essendo stato negli anni al centro di numerosi documentari di viaggio.

“Celebrerò la cosa in modo tranquillo, con me stesso, un bel bicchiere di Horlicks per poi andare a letto”, ha dichiarato l’autore (come riportato su MontyPython.com).

FONTE: MontyPython.com