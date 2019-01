tempo di lettura 1'

Via Twitter il regista Kevin Smith ha confermato che la pre-produzione del reboot di Jay and Silent Bob ha avuto inizio.

Il progetto, le cui riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso novembre, avrà come protagonisti Jay & Silent Bob, gli iconici personaggi apparsi per la prima volta al di fuori del Quick Stop Groceries in Clerks e interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith.

Spent the first day of 2019 having a #JayAndSilentBobReboot pre-pre-production meeting at our holiday-roomy @WeWork office! @JayMewes took this pic of me and @JordanMonsanto to both mark the moment and to document that we were the only dopes in Hollywood working on the holiday. pic.twitter.com/xTNrpN6OF6

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 gennaio 2019