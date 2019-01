tempo di lettura 1'

La 20th Century Fox Home Entertainment ha ufficialmente annunciato che, versione PG-13 diarrivata nelle sale americane a Natale, approderà negli Stati Uniti in edizione home video dal 15 gennaio.

Sebbene tale edizione non contenga contenuti speciali particolari, se non il film con un taglio per tutta la famiglia, la Fox è comunque intenzionata a donare un dollaro per ogni copia venduta alla Fudge Cancer, come accaduto per gli incassi al botteghino del film.

Ecco la cover dell’edizione Blu-ray:

In Once Upon a Deadpool il film originale Deadpool 2 è stato rimontato e “inserito” all’interno di una cornice narrativa scritta da Rhett Reese, Paul Wernick e Ryan Reynolds. Questa cornice è stata girata nell’arco di una giornata in maniera molto estemporanea.

Ulteriori dettagli nel nostro articolo.

FONTE: CBM