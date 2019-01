tempo di lettura 2'

Poco meno di un anno fa , la Warner Bros. ha chiuso definitivamente i rapporti con la RatPac-Dune Entertainment di Brett Ratner dopo che diverse donne avevano denunciato, nel 2017, di essere state da lui molestate. Lo studio di Ratner aveva stretto dal 2013 un’alleanza con la Warner per finanziare e produrre insieme diversi film, l’ultimo dei quali era stato Rampage.

Ora la Warner Bros. ha deciso di acquisire l’intera libreria RatPac-Dune Entertainment, composta dalle porzioni (che vanno dal 15% al 25%) di 76 pellicole Warner co-finanziate dallo studio. Si tratta di film come Wonder Woman, Gravity, It, Dunkirk, The LEGO Movie, Godzilla, Paddington 2, American Sniper, Mad Max: Fury Road, Justice League, Ready Player One, Annabelle. Ora la major possiede il 100% di tutte queste pellicole: secondo fonti citate da Variety, il prezzo della transazione dovrebbe essere stato di 290/300 milioni di dollari. L’asta era iniziata a novembre e partiva da 250 milioni di dollari: Vine Alternative Investments aveva alzato l’asticella ed è stata battuta da Warner che aveva un diritto di prelazione.

Ora la Warner sarà unica proprietaria in perpetuo di queste pellicole, le quali dovrebbero generare tra i 60 e gli 80 milioni di dollari in ricavi annui almeno per altri 5-6 anni.

Ecco la lista completa:

Gravity

Grudge Match

The LEGO Movie

A Winter’s Tale

300 Rise of an Empire

Godzilla

Blended

Edge of Tomorrow

Jersey Boys

Tammy

Midnight Special

How To Be Single

In The Heart of the Sea

Creed

Our Brand Is Crisis

Pan

The Intern

Black Mass

The Man From U.N.C.L.E.

Into the Storm

If I Stay

This Is Where I Leave You

Annabelle

The Judge

Horrible Bosses 2

Inherent Vice

American Sniper

Jupiter Ascending

Vacation

Magic Mike XXL

Max

Entourage

San Andreas

Mad Max: Fury Road

Hot Pursuit

Get Hard

Run All Night

Focus

Batman v Superman

Barbershop The Next Cut

Keanu

The Nice Guys

Me Before You

The Conjuring 2

Central Intelligence

The Legend of Tarzan

Lights Out

Suicide Squad

War Dogs

Ready Player One

Tomb Raider

Night Game

The 15:17 to Paris

Paddington 2

Justice League

Sully

Storks

The Accountant

Collateral Beauty

Live By Night

The LEGO Batman Movie

Geostorm

The LEGO Ninjago Movie

It

Annabelle Creation

Dunkirk

The War Horse

Wonder Woman

Everything Everything

King Arthur: Legend of the Sword

Unforgettable

Fist Fight

Kong: Skull Island

C.H.I.P.S.

Going in Style

Godzilla