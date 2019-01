tempo di lettura 2'

Negli ultimi giorni si è fatto strada su Reddit un thread intitolato “ Dying Before April: My Endgame ” (“Morirò prima di aprile: il mio finale”). Un utente di nome alexander_q ha spiegato di avere “un cancro al fegato, un cancro alla bocca e un disordine del midollo osseo” e che probabilmente sarà morto prima di aprile: “Non sono un bambino e non ho una storia particolarmente tragica, sono un uomo normale, ho 33 anni, ho perso mia sorella tre anni fa a causa della stessa rara malattia genetica che a quanto pare ho anche io. Lascerò una fidanzata che amo tantissimo e un levriero adottato. Pensavo che ce l’avrei fatta a sopravvivere fino ad aprile, ma il mio midollo osseo è bruciato. Avete qualche suggerimento?” In un post successivo, Alexander ha espresso il desiderio di vedere anche Captain America.

Subito il popolo di Reddit si è mosso facendo volare il thread in cima al subreddit dedicato ai Marvel Studios, e suggerendo di lanciare una petizione con degli hashtag specifici, sensibilizzando blogger e contattando i realizzatori del film e la Disney.

Due utenti, in particolare, stanno lavorando a Endgame. Il primo, Tinoh, ha scritto:

Mi dispiace molto. Sto lavorando a Endgame a Londra (se la location non è distante da te posso assolutamente farti avere il mio biglietto per la proiezione anticipata per il cast e la troupe, solitamente è una settimana prima dell’uscita) e cercherò di girare il messaggio su per la gerarchia degli effetti visivi (produttori, principalmente). Speriamo di poter fare qualcosa.

Un altro utente ha spiegato di aver firmato un accordo di non divulgazione, ma di avere un’idea per aggirarlo:

Se non riesci a vedere una proiezione anticipata di Endgame, ti contatterò via telefono o video e ti racconterò tutto. Ho firmato un NDA, ma penso di poter fare un’eccezione per un uomo in fin di vita.

Capita abbastanza spesso che i registi di grandi blockbuster accolgano richieste di questo tipo. Il solitamente riservatissimo J.J. Abrams, per esempio, mostrò Star Wars: Il Risveglio della Forza ad alcuni malati terminali con largo anticipo rispetto all’uscita del film nelle sale.

Vi terremo aggiornati!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno il 3 maggio 2019. Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Fonte: Indiewire