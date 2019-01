tempo di lettura 2'

BuzzAngle Music, un servizio di analisi del consumo della musica, ha pubblicato la classifica degli album più venduti del 2018, per realizzare la quale sono state sommate le vendite degli album fisici e le vendite degli album e delle tracce digitali.

Secondo i calcoli, The Greatest Showman è stato l’album più acquistato dell’anno, l’unico in grado di vendere oltre un milione di copie (1.3 milioni). Secondo posto per A Star is Born, che però ha avuto solo un trimestre a disposizione, con 525mila unità. Segue Man of the Woods di Justin Timberlake con 377mila unità.

BuzzAngle ha creato una classifica anche includendo gli streaming, nella quale The Greatest Showman scende al quarto posto dopo Drake, Post Malone e XXXTentacion, e addirittura esce dalla top-25 se si considerano unicamente gli streaming.

Il dato è interessante: significa che chi va al cinema non coincide esattamente con chi sottoscrive piani streaming audio su Spotify o Apple Music, e che probabilmente è ancora molto legato al possesso della copia fisica di una determinata colonna sonora se ha amato particolarmente un film.

Qui sotto trovate la classifica delle colonne sonore più vendute dell’anno (sempre secondo le stime di BuzzaAngle Music), dominata anche in questo caso da The Greatest Showman e da A Star is Born. Al terzo posto la colonna sonora di Hamilton (239mila unità), seguita da Guardiani della Galassia Vol. 2 (168mila unità, tra l’altro è in testa alla classifica dei vinili più venduti) e Mamma Mia! Ci Risiamo (150mila unità). Da notare Oceania (film del 2016) al sesto posto con 106mila unità e due album distinti di Frozen al 21esimo e 25esimo posto.

Le uniche colonne sonore puramente strumentali sono Stranger Things al sedicesimo posto e Star Wars: Gli Ultimi Jedi al diciottesimo:

The Greatest Showman A Star Is Born Hamilton Guardians of the Galaxy: Awesome Mix No. 1 Mamma Mia! Here We Go Again Moana — Original Motion Picture Soundtrack Coco: Original Motion Picture Soundtrack Fifty Shades Freed Black Panther: The Album (Music From and Inspired By) Trolls Mamma Mia! The Movie Soundtrack Pitch Perfect 3: Original Motion Picture Soundtrack Dear Evan Hansen: Original Broadway Cast Recording Wicked — Broadway Cast Deadpool 2 Stranger Things: Soundtrack From the Netflix Original Series La La Land Star Wars: The Last Jedi Descendants 2 — Original TV Movie Soundtrack Dirty Dancing Frozen Call Me By Your Name: Original Motion Picture Soundtrack Moulin Rouge Mean Girls Frozen: The Songs

Fonte: Variety