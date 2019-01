tempo di lettura 1'

A quanto pare, proprio come il suo alterego cinematografico Steve Rogers, ha dei problemi con la tecnologia moderna.

Su Twitter l’attore ha scritto un ironico post che recita: “Cara Tutta la Tecnologia, Ricordi gli anni ’90 quando funzionavi? Non ho bisogno di funzioni “smart” nel televisore, nel frigorifero, nelle luci, nel termostato, per la musica, nelle telecamere di sicurezza o nella mia fo**uta auto. Sei una grande scocciatura. Non meriti nulla. Firmato, Tutti”.

In suo soccorso però potrebbero arrivare dei cari colleghi di Evans che nei film dei Marvel Studios hanno dimostrato una grande padronanza della tecnologia, ovvero Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo i “science bros.”. Ecco la risposta del primo a Evans:

