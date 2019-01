tempo di lettura 1'

Il sequel disi farà.

La notizia non stupisce nessuno, ovviamente, visti gli 855 milioni di dollari incassati dal film in tutto il mondo, ma ora Variety conferma che un sequel diretto della pellicola di Ruben Fleischer è ufficialmente in sviluppo presso la Sony con Kelly Marcel (co-sceneggiatrice dell’originale insieme a Jeff Pinker e Scott Rosenberg) già al lavoro sulla sceneggiatura.

Tom Hardy, ovviamente, tornerà nei panni di Eddie Brock, così come Michelle Williams in quelli di Weying. Chi non tornerà dietro la macchina da presa è Fleischer, attualmente al lavoro su Zombieland 2.

Possiamo immaginare che la storia prenderà le fila direttamente dalla scena nei titoli di coda di Venom, nella quale veniva presentato Kletus Kassidy (Carnage), interpretato da Woody Harrelson.

L’uscita del sequel non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma possiamo immaginare che avverrà il 2 ottobre 2020, data già prefissata dalla Sony per uno dei suoi prossimi blockbuster. Vi terremo aggiornati!