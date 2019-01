tempo di lettura 1'

Nel primo trailer discopriamo che Tony Stark è alla deriva nello spazio assieme a Nebula ed è destinato alla morte a causa dell’ossigeno e del cibo limitato, perciò l’unica soluzione è che qualcuno accorra per portarli in salvo. Ma chi?

La Audi potrebbe aver fornito la risposta al nostro quesito.

In occasione della presentazione di quest’anno al CES (Consumer Electronics Show), la casa automobilistica ha annunciato di aver stretto un accordo con la Marvel per dare vita a una nuova esperienza di realtà virtuale che consiste nella trasformazione del sedile posteriore del nuovo modello e-tron GT in un gioco in realtà virtuale.

Il nome del gioco? Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run. Il salvataggio di Rocket. Il gioco consiste nell’evitare degli asteroidi durante una missione di salvataggio su una navicella. Facendo 2+2 sembra proprio che sarà Rocket a trarre Tony Stark in salvo, anche se potrebbe trattarsi di un’apposita invenzione come spesso capita per prodotti di mercati ancillari come i set LEGO.

Ecco un’immagine diffusa dalla Audi:

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.