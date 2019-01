Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Mancano pochi giorni all’arrivo al cinema di, l’atteso sequel didiretto da M. Night Shyamalan. Il regista in un’intervista con Vulture ha svelato che il personaggio interpretato daavrebbe potuto comparire già in

Perché allora le carte in tavola sono cambiate?

Rappresentava problema narrativo. Una volta che alzi la posta in gioco, non puoi abbassarla. Perciò se parli delle ragazze rapite, c’è il tic tac di un orologio che avanza che non avrebbe permesso abbastanza respiro per lo sviluppo del personaggio di David, di sua moglie e di suo figlio.