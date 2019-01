Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono passati quasi 15 anni dall’uscita nelle sale di, commedia diventata con il tempo un vero e proprio cult.

La protagonista del film, ovvero Lindsay Lohan, è tornata a parlare con Variety di un possibile sequel del film. Lei ovviamente non vedrebbe l’ora di prenderne parte:

Se qualcuno lo ha richiesto più di me, per favore ditemelo. L’ho detto tante volte e tante persone me lo hanno chiesto, penso che ci saremmo divertiti molto a realizzarlo. Tina [Fey] e Lorne [Michaels] sono incredibili e riportare tutto il cast insieme sarebbe stato bellissimo. L’Ultima volta che sono andata a New York ho visto Lorne ed ero tipo “Ti prego”. È tutto nelle loro mani.

L’attrice ha poi specificato che per un eventuale sequel l’intero cast originale dovrebbe tornare a condividere lo schermo:

Non so cos’altro si potrebbe fare, a meno che qualcuno non venga ucciso, ma non sarebbe Mean Girls. Devono esserci tutti.