Spoiler

tempo di lettura 2'

Da Reddit arriva qualche nuova, interessante anticipazione a tema. Si tratta di alcune immagini trafugate di figurine della LEGO e che confermano alcuni dettagli sul film dei fratelli Russo in arrivo fra poco più di tre mesi.

La prima figurina è quella di uno dei Chitauri, la razza aliena contro cui combattono gli Avengers nel primo film di Joss Whedon e che compare fugacemente in Infinity War nelle fila di Thanos (nel flashback sull’uccisione del popolo di Gamora). Sembra proprio che anche in Endgame avranno un ruolo da giocare.

Nelle altre due figurine possiamo ammirare i costumi speciali bianchi di Iron Man e Captain America, che dovremmo trovate impegnati in missione nel Regno Quantico.

Non è la prima volta che vediamo le tute corazzate dei Vendicatori. Qualche tempo fa è arrivato in rete il concept che vi riproponiamo a seguire e che conferma che tutti i sopravvissuti saranno coinvolti nella speciale missione, anche se qualcosa nel montaggio finale potrà cambiare.

Come già sottolineato, le armature sono molto simili a quella indossata da Hank Pym in Ant-Man and the Wasp per viaggiare nel Regno Quantico.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani il 24 aprile 2019. Quanto attendete la pellicola? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.