tempo di lettura 1'

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato di alexander_q, un utente malato terminale che su Reddit aveva richiesto al popolo del web e alla Marvel di poter vedere in anticipoa causa della sua malattia che probabilmente non gli permetterà di vedere il cinecomic in sala come tutti gli altri ( qui trovate maggiori informazioni ).

Ebbene pare che il sostegno ricevuto dal popolo del web abbia funzionato in qualche modo (anche grazie ad una petizione online), e l’utente ha di recente pubblicato un tweet dicendo che la Disney ha ricevuto la sua richiesta e che sta valutando delle opzioni al riguardo e ringraziando tutti coloro che lo hanno sostenuto.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulla questione. Ecco il tweet:

@ManaByte

Disney have reached out and we’re discussing options. Thank you all so much. This is everything I could have hoped for!

Please consider donating to Fanconi Anemia research: https://t.co/ErEBXW3Nxd

— alexander_q (@alexand63802267) 10 gennaio 2019