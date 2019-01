tempo di lettura 1'

La New Line Cinema ha messo in cantiere un reboot di una delle sue saghe horror più famose e redditizie:. La divisione della Warner Bros. ha ingaggiato Patrick Melton e Marcus Dunstan per scrivere la sceneggiatura del nuovo film, che è il sesto episodio e reinventerà il franchise.

Il primo film, uscito nel 2000, impostò il modello per tutti gli episodi successivi: un personaggio ha la premonizione di un evento terrificante che ucciderà molte persone, riesce a far scampare la propria morte e quella di alcuni altri personaggi, e a quel punto una forza letale inizia a inseguirli per abbatterli uno dopo l’altro. Diretto da James Wong, costò 23 milioni di dollari e ne incassò 112 in tutto il mondo. Nei dieci anni successivi vennero realizzati quattro seguiti, in grado di incassare quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

Melton e Dunstan hanno scritto quattro film della saga di Saw – L’Enigmista, oltre che Piranha 3DD e il film di prossima uscita Scary Stories to Tell in the Dark.

Fonte: THR