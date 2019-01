tempo di lettura 1'

è venuta a mancare all’età di 80 anni il 9 gennaio a causa di complicazioni dovute alla demenza.

Nata a Lynn, Massachusetts, nel 1938, l’attrice è apparsa in molti prodotti televisivi e a teatro, ma in molti la ricordano principalmente per aver vestito i panni di Marion Wormer in Animal House, film di John Landis del 1978.

Durante la sua lunga carriera l’attrice ha preso parte anche a tre film di Martin Scorsese, ovvero Scene di Strada (1970), L’Ultima Tentazione di Cristo (1988) e Fuori Orario (1985), ma anche a due lungometraggi di Clint Eastwood, Honkytonk Man (1982) e Lo Straniero senza Nome (1973).

La famiglia ha confermato la sua scomparsa a Variety.