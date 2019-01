tempo di lettura 3'

C’è molta curiosità intorno ad, nuovo film diretto daprodotto da James Cameron in uscita a febbraio 2019.

C’è in virtù del fatto che per il papà di Terminator e Avatar si tratta di un “passion project” inseguito per anni e c’è perché un altro adattamento cinematografico di una proprietà intellettuale nipponica, Ghost in the Shell, non ha dato i risultati critico-commerciali sperati.

La Fox ha recentemente mostrato la pellicola a una manciata di blogger statunitensi e le reazioni affidate a twitter sono decisamente positive.

Ve ne segnaliamo qualcuna a seguire (potete tradurre i tweet con l’apposita funzione automatica offerta dalla piattaforma social):

#Alita kicks serious hardcore butt. Must be experienced in 3D pic.twitter.com/pkuK1Fur7T — Chris Sylvia (@sylvioso) 7 gennaio 2019

Saw #AlitaBattleAngel, a sci-fi genre landmark offering an immersive glimpse into a future world of haves and have-nots, with Rosa Salazar’s cyborg as its powerful avenging angel. Her photoreal CG performance is amazingly nuanced. Only complaint is the film left me wanting more. pic.twitter.com/vjhUePUfWW — Max Evry (@maxevry) 9 gennaio 2019

Just saw Alita: Battle Angel and it kinda blew my mind. Can’t wait for everyone to see it! More anime/manga adaptations like this please! pic.twitter.com/b6vLkma46T — Hector Navarro (@Hectorisfunny) 8 gennaio 2019

#AlitaBattleAngel is a wild, visceral ride that offers kick-ass action, an immersive virtual world and a surprising amount of emotional weight. Everything rests on you loving the character of Alita and she is fully fleshed out; strong, flawed, endearing and rebellious — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 9 gennaio 2019

There are a lot of surprises in #AlitaBattleAngel with some dark turns and violent bursts of action, as well as characters that break free of being humdrum digital beings and emerge as fully rounded individuals. Spectacle is aplenty, but it’s not without investment. — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 9 gennaio 2019

Great score by @Junkie_XL that stands out in action beats and quiet scenes. Obviously the effects are great and the creativity behind many of the characters is inspired and cool with a few cameo surprises. This is definitely a theatrical experience movie. #AlitaBattleAngel — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 9 gennaio 2019

Final note: 3D is easy on the eyes and unobtrusive. Shot natively and enhances the overall experience. Really look forward to seeing it in IMAX. #AlitaBattleAngel — Paul Shirey (@arcticninjapaul) 9 gennaio 2019

Insomma, tanto a livello tecnico, quanto contenutistico le cose paiono mettersi decisamente bene per il progetto firmato Rodriguez / Cameron anche se, chiaramente, bisogna sottolineare il fatto che si tratta di “reazioni preliminari” che potrebbero venire smentite o magari confermate una volta che il lungometraggio sarà mostrato a un numero maggiore di addetti ai lavori.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Del cast fanno parte Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.