tempo di lettura 2'

, cinecomic Marvel diretto da, è stato nominato da Rotten Tomatoes il cinecomic migliore del 2018.

Il film campione d’incassi ha ottenuto questo “riconoscimento” in base alla percentuale di recensioni positive sul sito (97%). Subito dopo Black Panther troviamo Morto Stalin, se ne fa un altro (The Death of Stalin), tratto dalla graphic novel di Fabien Nury e Thierry Robin con il 96%, Ant-Man and the Wasp con l’88% e poi Avengers: Infinity War con l’84%.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è avvenuta il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

FONTE: CB