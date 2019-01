tempo di lettura 1'

Saranno Art Marcum e Matt Holloway a realizzare la sceneggiatura di, il film diche verrà prodotto dalla Sony Pictures e dalla Mattel.

I due, responsabili dello script di Men in Black: International, interpretato da Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Liam Neeson, “sostituiscono” David Goyer, autore della precedente bozza di storia e produttore esecutivo della pellicola.

A dirigere il film saranno i fratelli Aaron e Adam Nee che hanno diretto titoli come The Last Romantic e Band of Robbers.

Master of the Universe è già stato adattato in live-action per il grande schermo nel 1987, con Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man e Frank Langella nella parte di Skeletor. Il franchise, nato all’inizio degli anni 80, comprende – oltre alla linea di giocattoli – serie animate, film di animazione, fumetti e videogiochi.