tempo di lettura 1'

C’è ancora speranza di vedere un film sulla? Secondo il suo creatore, ovvero, probabilmente no.

Rispondendo ad un tweet dello scooper Daniel Richtman, Liefeld ha espresso i suoi dubbi sul futuro del progetto a causa dell’acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney.

Richtman tuttavia non definisce il progetto “ufficialmente morto”, come invece sostiene per Gambit e il film sul Dottor Destino.

La pellicola, ricordiamo, doveva essere diretta da Drew Goddard (Quella Casa nel Bosco). Ovviamente vi terremo aggiornati sulla questione.

Pour one out for ol’ X-Force. Victim of the merger. $800 million grosser easy. https://t.co/1ZCfYb9Ii5 — robertliefeld (@robertliefeld) 11 gennaio 2019

Descritto come la controparte “militante” e più aggressiva degli X-Men, il gruppo X-Force è stato lanciato nei primi anni novanta da Rob Liefeld e Fabian Nicieza. Il team originale includeva eroi come Domino, Cannonball, Cable, Warpath, ma successivamente si sono aggiunti Wolverine, Deadpool, Colossus, Psylocke.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

FONTE: CB